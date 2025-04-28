Алаудинов рассказал о продвижении ВС России в Сумской области

Российские войска успешно продвигаются в Сумской области. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передает ТАСС.
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