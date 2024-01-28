15+ взрослых детей, которые не пылают любовью к своим родителям. И их можно понять

Одни из нас воспитывались любящими родителями, а вот другим, увы, повезло гораздо меньше. Поэтому им приходится всю жизнь сдувать пылинки с постоянно недовольных отца и матери или даже быть вечной нянькой для младших братьев и сестер.
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