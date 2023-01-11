Председатель Луганской областной государственной администрации киевского режима Сергей Гайдай заявил, что на территории ЛНР располагаются Вооруженные силы Российской Федерации, общее число группировки достигает около 30 тысяч военнослужащих.
Председатель Луганской областной государственной администрации киевского режима Сергей Гайдай заявил, что на территории ЛНР располагаются Вооруженные силы Российской Федерации, общее число группировки достигает около 30 тысяч военнослужащих.
Свежие комментарии