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Переговоры с Трампом уже не нужны: план Путина по Украине сработал

Переговоры с Трампом уже не нужны: план Путина по Украине сработал

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Кирилл Стрельников Чем ближе дата вступления Дональда Трампа в должность новостарого президента США, тем сильнее дергаются от разнонаправленных импульсов собаки Павлова: одни — пуская слюну от красивых планов окончательного мира на Украине, другие — визжа от боли и отчаяния.

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