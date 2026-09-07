NDTV: индиец с помощью крана поставил машину на крышу дома, чтобы ее не угнали

В Индии мужчина с помощью крана поднял автомобиль на крышу дома, чтобы его не угнали, пишет NDTV.Житель индийского штата Бихар стал героем обсуждений в соцсетях после того, как решил необычным способом обезопасить свой автомобиль перед поездкой за границу.
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