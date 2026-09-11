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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Моня о Егоре Рыжове в NCAA: «У него данные сумасшедшие. Все будет зависеть от тренера. У нас некоторые специалисты его до конца не понимали»

21-летний центровой Егор Рыжов попробует себя в NCAA в команде университета Майами после трех лет в Лиге ВТБ.

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