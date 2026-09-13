Спор с отчимом, предательство подруги и отказ от штампа: как Зоя Бербер искала себя и личное счастье

Путь Зои Бербер к широкой известности и семейному уюту оказался извилистым. В актёрскую профессию она попала благодаря случайному спору с отчимом, её первая любовь обернулась предательством близкой подруги, а предложение руки и сердца от отца своей дочери она отклоняла даже после десяти лет совместной жизни.