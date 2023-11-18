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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Киргизия предложила РФ оплачивать медицинские страховки семьям мигрантов

Киргизия предложила РФ оплачивать медицинские страховки семьям мигрантов

Об этом заявил в Москве вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов на встрече с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой.

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Комментарии
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cto talykova
А они будут служить в армии,платить взносы в медстрах, соцстрах? Какие то странные люди. Учить и лечить Россия должна их, а они исполнять Российские законы не должны?
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14 час.
ct
cto talykova
Киргизия предложила России, что они( то есть Киргизия) будут оплачивать медицинское страхование своим  гражданам живущим в России ???  Кто же будет против.
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13 час.
MS
Mikhail Stepanov
Совсем уже охренели?!!
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1 час.

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