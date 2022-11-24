Несекретные материалы

13 932 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лаврентий Палыч Берия
    Старые советские ракеты снимаемые с боевого дежурства нужно либо дарить Ирану, С.Корее, либо устроить по ним аукцион.Сделка с дьяволом...
  • Николай Денисов
    Наши военные корабли уже сейчас заходят на Кубу для бункеровки и для отдыха экипажей!РОССИЙСКИЕ БАЗЫ П...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    БУДЕТ. Но вот в каком виде и где ... Мы не зря так много контактируем. Так что пиндосне придется со многим смириться....РОССИЙСКИЕ БАЗЫ П...

Foreign Affairs: США не следует слишком остро реагировать на Китай и Россию

Foreign Affairs: США не следует слишком остро реагировать на Китай и Россию

Два основных соперника Соединенных Штатов, Россия и Китай, похоже, вышли на марш и так или иначе диктуют внешнеполитические решения Вашингтона, определяют его действия.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх