Опубликован календарь налогоплательщика на август 

Государственная налоговая служба сообщает, что крайний срок подачи налоговой отчетности и крайний срок уплаты налогов, сборов, взносов на обязательное медицинское страхование и взносов на социальное страхование за июль - 26 августа 2024 года.
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