Приморье пляж залило нефтепродуктами

Прокуратура города Находки проведет проверку информации, опубликованной в сети, согласно которой, в районе пляжа «Волна» произошел розлив нефтепродуктов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.
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