Автоинспекторы Казани назвали топ-5 причин ДТП с детьми

Фото: © «Татар-информ» Перед летними каникулами автоинспекторы Казани обратили внимание на основные причины детских ДТП: Несоблюдение ПДД – дети переходят дорогу в неположенных местах, игнорируют светофоры, не оценивают скорость автомобилей.
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