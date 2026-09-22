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Авторадио

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Водителей предупредили о сезонной активности лосей

Осенью водителям стоит быть особенно внимательными на дорогах рядом с лесом. Как пишет «За рулём», с конца августа до середины октября у лосей продолжается период гона.

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