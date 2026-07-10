😱Что творится в центре Омска? Внезапный мощный ураган и дождь выгнали отдыхающих из Иртыша и с пляжа.
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😱Что творится в центре Омска? Внезапный мощный ураган и дождь выгнали отдыхающих из Иртыша и с пляжа.
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