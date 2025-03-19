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Коц: Зеленский ответил на договор Путина и Трампа ударом ВСУ по нефтебазе

Коц: Зеленский ответил на договор Путина и Трампа ударом ВСУ по нефтебазе

Удар ВСУ по нефтебазе в Краснодарском крае является ответом Владимира Зеленского на предварительную договоренность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о перемирии, заявил военкор Александр Коц.

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