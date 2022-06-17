FAZ: Африка разгневалась на Запад из-за санкций против России

В то время как Европа и Соединенные Штаты Америки винят Москву в создании продовольственного кризиса, многие африканские государства возлагают ответственность за происходящее на рестрикции Запада, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В то время как Европа и Соединенные Штаты Америки винят Москву в создании продовольственного кризиса, многие африканские государства возлагают ответственность за происходящее на рестрикции Запада, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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