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FAZ: Африка разгневалась на Запад из-за санкций против России

FAZ: Африка разгневалась на Запад из-за санкций против России

В то время как Европа и Соединенные Штаты Америки винят Москву в создании продовольственного кризиса, многие африканские государства возлагают ответственность за происходящее на рестрикции Запада, пишет  издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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