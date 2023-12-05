Жилищные инспекторы проследили за подготовкой домов к зиме еще в 11 округах Подмосковья

По требованию Госжилинспекции в Подмосковье отремонтировали межпанельные швы в домах 11 округов. Срочные работы провели управляющие компании Одинцова, Лобни, Каширы, Сергиевого Посада, Серпухова, Мытищ, Рузы, Реутова, Подольска, а также Павлово-Посадского и Орехово-Зуевского округов.