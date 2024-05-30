«Новые люди» запустили чат-бот движения зоозащитников «Мы в ответе за них»

МОСКВА, 30 мая, ФедералПресс. Сообщить о случаях жестокого обращения с животными теперь можно будет в чат-боте в Telegram, который запустила партия «Новые люди» в рамках своего зоозащитного движения «Мы в ответе за них».
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