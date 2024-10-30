Джонни Депп вернулся в Голливуд и исполнит роль в новом боевике

Американский актер Джонни Депп вернулся в Голливуд после скандального развода с актрисой Эмбер Херд. Артист исполнит главную роль в новом фильме с рабочим названием Day Drinker («Пьяница»), сообщил журнал The Hollywood Reporter.
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