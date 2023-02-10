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Полезные сведения об этом растении

Полезные сведения об этом растении

﻿﻿Здравствуйте, уважаемые дачники и садоводы, вы находитесь на странице "Цветы и сад". Хоуттюния сердцевидная широко известна в Юго-Восточной Азии: ее выращивают как салатную культуру, листья употребляют в пищу в свежем виде как добавку к салатам.

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