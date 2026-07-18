Произраильское лобби лишило финансирования более 20 американских конгрессменов

Влиятельный Американо-израильский комитет по связям с общественностью (AIPAC), осуществляющий лоббистскую деятельность, что является законным в США, лишил финансирования более 20 членов Конгресса от Демократической партии.
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