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Произраильское лобби лишило финансирования более 20 американских конгрессменов

Произраильское лобби лишило финансирования более 20 американских конгрессменов

Влиятельный Американо-израильский комитет по связям с общественностью (AIPAC), осуществляющий лоббистскую деятельность, что является законным в США, лишил финансирования более 20 членов Конгресса от Демократической партии.

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