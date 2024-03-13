Виновный в провале обороны кораблей ЧФ назначен? Главком ВМФ Евменов отправлен в отставку: названо имя его преемника В русском военном ведомстве пришли к заключению, что адмирал Николай Евменов виновен в потерях Черноморского флота.
В русском военном ведомстве пришли к заключению, что адмирал Николай Евменов виновен в потерях Черноморского флота
Комментарии
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Erl Schweizer
"В русском военном ведомстве пришли к заключению, что адмирал Николай Евменов виновен в потерях Черноморского флота". А в татарском ведомстве как порешали? Что думают в мордовском? Как мыслят в чеченском? В калмыцком не против? В бурятском не артачатся? В якутском не возражают?
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10 час.
Ринат Ахметуллин
Наши парни на земле бьются конкретно и бьют хохлофашистов до потери пульса удачно, а флот в дерьме и тянет нашу Великую Победу назад как только может, адмиралы бездарность, прости Господи! Обычный рядовой моряк как может старается чтобы спасти свой корабль, это ведь практически дом его, а системообразующие адмиралишки не желают шевелить своими закостеневшими мозгами б... ть, слов нет, только один мат остался!
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6 час.
ТО
Терехов Олег
Бывшего командующего разжаловать до капраза и отправить на какую-нибудь старую посудину командиром истреблять беспилотники и защищать Крымский мост. Пусть на месте покажет как это делать или кровью смоет позор!
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3 час.
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