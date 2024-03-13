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Медвежий угол

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В русском военном ведомстве пришли к заключению, что адмирал Николай Евменов виновен в потерях Черноморского флота

В русском военном ведомстве пришли к заключению, что адмирал Николай Евменов виновен в потерях Черноморского флота

Виновный в провале обороны кораблей ЧФ назначен? Главком ВМФ Евменов отправлен в отставку: названо имя его преемника   В русском военном ведомстве пришли к заключению, что адмирал Николай Евменов виновен в потерях Черноморского флота.

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Комментарии
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Erl Schweizer
&quot;В русском военном ведомстве пришли к заключению, что адмирал Николай Евменов виновен в потерях Черноморского флота&quot;. А в татарском ведомстве как порешали? Что думают в мордовском? Как мыслят в чеченском? В калмыцком не против? В бурятском не артачатся? В якутском не возражают?
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Наши парни на земле бьются конкретно и бьют хохлофашистов до потери пульса удачно, а флот в дерьме и тянет нашу Великую Победу назад как только может, адмиралы бездарность, прости Господи! Обычный рядовой моряк как может старается чтобы спасти свой корабль, это ведь практически дом его, а системообразующие адмиралишки не желают шевелить своими закостеневшими мозгами б... ть, слов нет, только один мат остался!
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