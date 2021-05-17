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«Спартак» в квалификации ЛЧ, новый скандал в РПЛ, «Барса» не возьмет Ла Лигу, победный гол Алиссона, Надаль обыграл Новака и другие новости

«Спартак» в квалификации ЛЧ, новый скандал в РПЛ, «Барса» не возьмет Ла Лигу, победный гол Алиссона, Надаль обыграл Новака и другие новости

Всё, чего мы вам можем пожелать сегодня утром – это чтобы после таких ярких выходных понедельник не показался слишком тяжелым ☺️ Давайте еще раз вспомним все самые яркие события воскресенья – и бодро начнем новую неделю! 1.

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кузнецов владимир
Ротору грех обижаться они сами себя похоронили. Уфа в последних 6 матчах набрала 11 очков, а они сколько?
Лена Мисько
странно, что Руя до сих не объявили и даже инсайдов нет о скором прибытии.... может быть сорвется
Лена Мисько
о как... *** Отсрочка второй дозы вакцины от COVID-19 усиливает иммунный ответ в 3,5 раза В конце 2020 года из-за нехватки вакцин от COVID-19 в Великобритании было принято решение отсрочить введение вторых доз прививки, чтобы максимально увеличить число людей, которые получат первую дозу и хотя бы частично будут защищены от наиболее тяжелых форм COVID-19. Результат этого смелого эксперимента впервые показал, что задержка второй дозы вакцины более чем в три раза повысила уровень иммунного ответа по сравнению с теми, кто получили препарат по изначально рекомендованной схеме. https://hightech.plus/2021/05/17/otsrochka-vtoroi-dozi-vakcini-ot-covid-19-usilivaet-immunnii-otvet-v-35-raza
Лена Мисько
а я читала, что вакцина идет комплектом и вторая доза ждет "своего" пациента все 3 недели в больничном "сейфе") Или это только со Спутником такая фигня?
кузнецов владимир
Олимпийская чемпионка 2008 года и чемпионка мира 2007 года в спортивной ходьбе Ольга Каниськина выставила свою кандидатуру в праймериз «Единой России» по Республике Мордовия. Экс-спортсменка, а ныне заместитель директора СШОР по лёгкой атлетике намерена побороться за место в Государственном собрании Республики Мордовия. Основной пункт программы Каниськиной – развитие массового спорта в республике. Напомним, что Каниськина в январе 2015 года на основании данных биологического паспорта была дисквалифицирована на три года и два месяца, всё её результаты в период с 15 августа 2009 года по 15 октября 2012 года были аннулированы. Таким образом, она лишилась серебра Олимпиады-2012 и золотых медалей чемпионатов мира 2009 и 2011 годов. Этот факт в её биографии на сайте «Единой России» и в видеовизитках не отражён. Жизнь идет, ничего не меняется. С - стабильность.
Лена Мисько
"Естественно, после такой феерии «Бенфика» не могла не пополнить бюджет выгодными продажами: Ренату Саншеш после Евро уехал в «Баварию», Гедеш отправился в «ПСЖ», Гайтан – в «Атлетико». Троица ушла за 90 млн, плюс 15 «Вулвз» добавили за Элдера Кошту. Леонид Федун давно мечтает не покупать, а продавать дорого, так что от тренера ждут такой же работы с молодежью. * Тем не менее, летом Эдерсон, Семеду, Линделеф и даже давно не молодой Костас Митроглу отправились на выход за 125 млн евро. Тогда же «Бенфика» отдала в аренду «Айнтрахту» Луку Йовича. Клуб заработал в трансферное окно 137 млн, а закупился менее чем на 10. И вот с таким исходом Витория уже не справился." *** нормально так Руя кинули перед сезоном
Лена Мисько
Совет директоров «Спартака» одобрил кандидатуру Руя Витории. В ближайшее время клуб подпишет контракт с португальским тренером.
Алевтина Трофимова
ну, значит, он к нашему сезону будет уже морально готов))
Лена Мисько
Надо срочно продать Урунова! Как раз в день подписания контракта, вот и проверим как он морально готов! )))
Лена Мисько
офигеть... так глядишь и Урунов в ЦСКА перейдет ))) *** Газизов может покинуть "Уфу", им интересуется ЦСКА Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов может покинуть башкирский клуб и занять пост руководителя в ПФК ЦСКА. Согласно данным источника, пока неизвестно, останется ли Газизов в "Уфе". Сам топ-менеджер уфимского клуба заявил, что не имеет полной уверенности в том, где продолжит карьеру. Отмечается, что Газизов может перейти на работу в ЦСКА. "Армейцы" заинтересованы в сотрудничестве с ним. Также Газизовым интересуются другие клубы, но их названия не приводятся. Напомним, что в 2020 году Газизов ушел из "Уфы", летом минувшего года он был назначен гендиректором «cпартака". В декабре он покинул московский клуб и впоследствии вернулся в "Уфу". (via @taipovhockey)
Лена Мисько
а власти на Евро хотят полный стадион и гостиницы/рестораны/бары *** ⚡️Власти Петербурга со вторника разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19 из-за роста заболеваемости — аппарат вице-губернатора
Максим Комаров
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о поведении футболистов «Спартака» в матче 19-го тура РПЛ, когда питерцы победили со счетом 3:1. «Уверенная победа была над «Спартаком». Думаю, они не подъехали. Ловрен помог, да, он — шоумен, добавил немножко интриги. Но в первом тайме они отскакивали, мы прекрасно понимали, что мы их додавим. Это был вопрос времени. На нашем сленге это называется «полоска» — игра шла в одну калитку. Они ничего не создавали — уже даже Кутепов нападающим вышел. И когда Ярик забил на 73-й минуте, я подумал: «Ну наконец-то!» Потому что это было бы уже какое-то невезение. Ещё бесило, особенно в этом матче, то, какие же они симулянты! Ну, реально. Это правда. Да, Тедеско даёт им энергию, у них вся скамейка кричит, даже массажисты выбегают и что-то визжат. Тедеско, по ходу, их там всех накачивает. Для нас в России это, наверное, немножко показуха, это определённое шоу. Но когда в игре они от любого дуновения ветра падают, кричат и визжат… Мы в какой-то момент от этого уже просто устали. Соболь — это отдельный вид искусства, как он падает. А Жиго меня просто покорил, когда взял мою руку и ударил ей сам себя. Я стою и думаю: «Так, стоп, VAR же есть. Значит, меня точно не удалят». Рефери говорит мне: «Я всё вижу, я в шоке». А если бы не VAR и это было до крови… Мне бы потом игр пять дисквалификации ещё дали», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале «Грустная передача о футболе»
Максим Комаров
Момент с Жиго запомнился! Действительно, классика жанра.
Лена Мисько
⚡️ Марк-Андре тер Штеген пропустит Евро-2020 Вратарь «Барсы» пропустит турнир из-за операции. Сегодня в клубе рассказали, что немцу понадобится хирургическое вмешательство из-за проблем с правым коленом. Марк-Андре уже подтвердил, что в сборной его не будет ⛔️
Лена Мисько
Если вы болельщик ЦСКА - велкам. Задали пару вопросов Евгению Гинеру. @registajournalista sport-express.ru (https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/cska-evgeniy-giner-ob-itogah-sezona-buduschem-olicha-i-celyah-intervyu-prezidenta-armeycev-1790029/) «Ответственность за результаты несу я». Гинер — об итогах сезона, будущем Олича и целях ЦСКА Президент красно-синих в интервью «СЭ» подвел итоги завершившегося сезона.
Лена Мисько
Глеб Чернявкий, [17.05.21 20:18] Абсолютно безумный Игорь Денисов с абсолютно безумным взглядом 15 минут рассказывает, как плавает с акулами. Цитаты просто нечто: «Акуле нравится, когда ее трогают. Гладишь ее между глаз, усыпляешь, всплываешь и фотографируешься с ней». И история, как в открытом море его акула чуть не сожрала. Я в шоке, он псих! https://youtu.be/Xf9AjSqXN5I Игорь Денисов. Зенит, душевая и любовь к шахматам. Дедовщина в Зените из-за которой готов был уйти в Спартак, конфликт с Черчесовым, вторая жизнь в Локомотиве ....
Лена Мисько
Климент Колесников установил новый мировой рекорд в плавании на дистанции 50 метров на спине - 23,93 секунды. Предыдущий рекорд тоже принадлежал Колесникову - 24,00.

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