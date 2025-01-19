Российская армия «маринует» остатки пяти бригад ВСУ в «мешке» западнее Курахово

Российские войска продолжают продавливать оборону ВСУ на Донбассе сразу на нескольких участках. Кроме штурма Великой Новоселки и обхода Покровска ВС РФ в настоящее время проводят операцию по уничтожению уцелевших при штурме Курахово соединений ВСУ.