Российская армия «маринует» остатки пяти бригад ВСУ в «мешке» западнее Курахово

Российские войска продолжают продавливать оборону ВСУ на Донбассе сразу на нескольких участках. Кроме штурма Великой Новоселки и обхода Покровска ВС РФ в настоящее время проводят операцию по уничтожению уцелевших при штурме Курахово соединений ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии