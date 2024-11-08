В Москве открылся совместный кампус Сеченовского университета и школы цифровых технологий «Школа 21»

В Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова открылся совместный кампус Сеченовского университета Минздрава России и школы цифровых технологий от «Сбера» — «Школы 21».
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