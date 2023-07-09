Резников рассказал, как и где ВСУ будут применять кассетные боеприпасы

Резников: ВСУ будут применять кассетные боеприпасы только на Украине и против военных 8 июля 2023 в 11:52 Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press Министр обороны Украины Алексей Резников Украинские войска будут применять американские кассетные боеприпасы только для «деоккупации международно признанных территорий Украины», заявил в Twitter министр обороны страны Алексей Резников.
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