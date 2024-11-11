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Врач-терапевт Васильев заявил, что рентген не вредит здоровью

Врач-терапевт Васильев заявил, что рентген не вредит здоровью

Врач Юрий Васильев раскрыл, как влияет рентген на здоровье.Главный рентгенолог Москвы Юрий Васильев во время эфира передачи «Жить здорово!» заявил, что рентген не вредит здоровью.

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