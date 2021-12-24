"Всю программу приставала к "Холостяку": Никитюк, облачившись в фату, призналась в любви Заливако

Как сообщает Politeka.net, на фан-страницах в Instagram, посвященных шоу "Холостяк" опубликовали забавные кадры со съемок шоу "Хто зверху?", на которых можно увидеть, как ведущая программы Леся Никитюк признается в любви участнику Михаилу Заливако.