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Кевин Пангос: «С нетерпением жду приезда в Москву, хочу начать играть «с колес».

Разыгрывающий Кевин Пангос, подписавший долгосрочный контракт с ЦСКА, признался, что ему не терпится приехать в Москву и начать играть.

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