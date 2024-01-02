Предмет разговора: что ждет российских школьников и студентов в 2024 году

В школах в этом году делают упор на историю и патриотизм: у учеников пятых–девятых классов появятся новые учебники, у всех — новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который будут преподавать вместо традиционного ОБЖ.
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