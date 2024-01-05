Семен Сергеевич получил пенсию, оплатил коммунальные услуги и направился в магазин. И почти уже дошел до магазина, но вот, неладное дело, захотелось ему по-маленькому.
Сумка
Комментарии
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Элеонора Коган
Какой милый рассказ!!!Несчастье сблизило двух одиноких и милых людей!!!
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12 час.
Элеонора Коган
Теперь у них не будет одинокой старости!!! И Семён Сергеевич увидел впервые,наконец, и море, вместе с хорошей женщиной Антониной Васильевной!!!Так что пропавшая сумка помогла ему определиться со своей дальнейшей судьбой!!!
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12 час.
ВС
Валентина Селезнева
Хорошо, когда хорошо кончается! Я с детства любила сказки! Нам бы всем не мешало, особенно сейчас, побывать , хоть не надолго, в сказке!
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10 час.
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