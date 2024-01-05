Элеонора Коган Какой милый рассказ!!!Несчастье сблизило двух одиноких и милых людей!!!

Элеонора Коган Теперь у них не будет одинокой старости!!! И Семён Сергеевич увидел впервые,наконец, и море, вместе с хорошей женщиной Антониной Васильевной!!!Так что пропавшая сумка помогла ему определиться со своей дальнейшей судьбой!!!