Ученые объяснили, почему мужчины социально успешнее женщин

Статистика неумолима и довольно несправедлива: в среднем девочки в школе учатся лучше мальчиков. Но почему же во взрослой жизни именно мужчины чаще добиваются карьерных высот? Ученые Тверского государственного университета (ТГУ) утверждают, что виной тому феномен исчезающей одаренности.
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