Ученые объяснили, почему мужчины социально успешнее женщин

Статистика неумолима и довольно несправедлива: в среднем девочки в школе учатся лучше мальчиков. Но почему же во взрослой жизни именно мужчины чаще добиваются карьерных высот? Ученые Тверского государственного университета (ТГУ) утверждают, что виной тому феномен исчезающей одаренности.