НЬЮ-ЙОРК, 21 октября, ФедералПресс. Илон Маск пригрозил противникам своих решений после того, как американские законодатели потребовали проверить работу спутниковой связи на Украине.
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