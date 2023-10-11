Саратовская область получит 700 млн рублей на развитие общественного электротранспорта

Саратовская область, где ведется работа по реконструкции трамвайной сети и обновлению подвижного состава, станет одним из регионов, которые получат финансовую помощь от правительства Российской Федерации.
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