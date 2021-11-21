За сутки в России подтверждено 36 970 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3438 2 Санкт-Петербург 2496 3 Московская область 1909 4 Самарская область 1661 5 Краснодарский край 989 6 Республика Крым 884 7 Нижегородская область 775 8 Свердловская область 747 9 Воронежская область 743 10 Красноярский край 700 11 Пермский край 695 12 Республика Башкортостан 677 13 Ростовская область 656 14 Саратовская область 629 15 Челябинская область 612 16 Иркутская область 601 17 Омская область 592 18 Хабаровский край 572 19 Смоленская область 568 20 Алтайский край 535 21 Ставропольский край 532 22 Ульяновская область 500 23 Волгоградская область 464 24 Архангельская область 439 25 Ленинградская область 429 26 Брянская область 420 27 Приморский край 420 28 Вологодская область 404 29 Новосибирская область 399 30 Кемеровская область 398 31 Липецкая область 395 32 Пензенская область 390 33 Калининградская область 388 34 Тверская область 384 35 Удмуртская Республика 378 36 Оренбургская область 378 37 Забайкальский край 360 38 Республика Коми 358 39 Белгородская область 345 40 Орловская область 344 41 Курская область 341 42 Севастополь 337 43 Тюменская область 332 44 Новгородская область 329 45 Владимирская область 322 46 Томская область 288 47 Ярославская область 284 48 Республика Карелия 277 49 Псковская область 276 50 Республика Саха (Якутия) 276 51 Кировская область 265 52 Республика Татарстан 263 53 Тульская область 261 54 Астраханская область 258 55 Ханты-Мансийский автономный округ 256 56 Рязанская область 255 57 Республика Бурятия 246 58 Амурская область 242 59 Мурманская область 231 60 Ивановская область 226 61 Курганская область 210 62 Тамбовская область 209 63 Калужская область 207 64 Костромская область 197 65 Республика Дагестан 193 66 Республика Хакасия 183 67 Республика Чувашия 168 68 Республика Мордовия 162 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 141 70 Республика Марий Эл 127 71 Кабардино-Балкарская Республика 123 72 Чеченская Республика 110 73 Республика Адыгея 104 74 Сахалинская область 98 75 Республика Северная Осетия-Алания 97 76 Карачаево-Черкесская Республика 87 77 Республика Ингушетия 85 78 Республика Тыва 68 79 Камчатский край 48 80 Республика Алтай 47 81 Еврейская автономная область 41 82 Магаданская область 39 83 Республика Калмыкия 31 84 Ненецкий автономный округ 16 85 Чукотский автономный округ 10 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 331 158 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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