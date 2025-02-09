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Скрытые проекты США под шумок нынешних авантюр Трампа и Маска

Скрытые проекты США под шумок нынешних авантюр Трампа и Маска

Мой логический и психологический анализ происходящего показал, что вероятнее всего, на фоне внутриамериканских политических и экономических авантюр Трампа и Маска, уменьшающих бдительность России, США готовят мощнейший проект дроновой и технологической войны против России, основанный на искусственном интеллекте и старлинк-управлении против России.

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