Скрытые проекты США под шумок нынешних авантюр Трампа и Маска

Мой логический и психологический анализ происходящего показал, что вероятнее всего, на фоне внутриамериканских политических и экономических авантюр Трампа и Маска, уменьшающих бдительность России, США готовят мощнейший проект дроновой и технологической войны против России, основанный на искусственном интеллекте и старлинк-управлении против России.