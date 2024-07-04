Санкции не помеха: Доходы России от продажи нефти выросли в июне почти на 50%

Доходы российского правительства от нефтяной промышленности в июне выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом, поскольку производители страны адаптировались к международным санкциям и получили более высокие цены на экспортируемую сырую нефть.
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