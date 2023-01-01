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Денисенко забросил победную шайбу в матче АХЛ с «Кливлендом». У него 3+1 в 2 играх после спуска из «Флориды»

Григорий Денисенко забросил победную шайбу в матче АХЛ с «Кливлендом». Форвард «Шарлотт» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата против «Монстерс» (3:2).

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