На 12 лет за поджог осужден житель Краснодара: колония строгого режима

Краснодарца признали виновным в поджоге, направленный на повреждение объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба.
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