Житель Башкирии предложил сделать памятником природы геологическое плато

Житель деревни Верхнеюлдашево Мелеузовского района написал обращение главе Башкирии Радию Хабирову. Он попросил присвоить статут природного памятника геологическому плато, которое расположено у реки Белая близ деревни, где проживает мужчина.
Житель деревни Верхнеюлдашево Мелеузовского района написал обращение главе Башкирии Радию Хабирову. Он попросил присвоить статут природного памятника геологическому плато, которое расположено у реки Белая близ деревни, где проживает мужчина.
Свежие комментарии