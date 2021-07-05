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Житель Башкирии предложил сделать памятником природы геологическое плато

Житель Башкирии предложил сделать памятником природы геологическое плато

Житель деревни Верхнеюлдашево Мелеузовского района написал обращение главе Башкирии Радию Хабирову. Он попросил присвоить статут природного памятника геологическому плато, которое расположено у реки Белая близ деревни, где проживает мужчина.

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