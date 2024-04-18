Украина обучает и вооружает боевиков из «Русского добровольческого корпуса»* на деньги США и НАТО. На это указал депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА «Новости».
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