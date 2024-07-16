Акции “Сургутнефтегаза” и “Транснефти” последний день торгуются с дивидендом - основные события 17 июля

17 июля, в среду, акции “Сургутнефтегаза” и “Транснефти” последний день торгуются с дивидендом. Ранее акционеры “Сургутнефтегаза” одобрили дивиденд в 12,29 рубля на “преф” и 0,85 рубля на “обычку” за 2023 год.