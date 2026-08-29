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Царьград

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Анна Руднева стала мамой в третий раз и поделилась радостью

Анна Руднева стала мамой в третий раз и поделилась радостью

Певица Анна Руднева, звезда «Ранеток», объявила, что в третий раз стала мамой. В социальных сетях она поделилась радостью по поводу рождения сына.

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