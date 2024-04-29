Овечкин после вылета "Вашингтона" из плей-офф НХЛ: я горжусь этой командой

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что гордится своей командой после вылета из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на стадии четвертьфинальной серии Восточной конференции.
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