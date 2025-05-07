PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

368 подписчиков

Александр Ролик: «Боевой и трудовой подвиг ветеранов наглядный пример любви к Родине для нашей молодежи»

Александр Ролик: «Боевой и трудовой подвиг ветеранов наглядный пример любви к Родине для нашей молодежи»

Сенатор РФ - представитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края Александр Ролик в преддверии всенародного праздника Дня Победы поздравил участника Великой Отечественной войны, Почетного жителя Артемовского городского округа Приморского края Иннокентия Афонасьевича Отева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх