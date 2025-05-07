Александр Ролик: «Боевой и трудовой подвиг ветеранов наглядный пример любви к Родине для нашей молодежи»

Сенатор РФ - представитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края Александр Ролик в преддверии всенародного праздника Дня Победы поздравил участника Великой Отечественной войны, Почетного жителя Артемовского городского округа Приморского края Иннокентия Афонасьевича Отева.
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