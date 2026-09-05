Путин назвал непростой ситуацию для обсуждения на встрече с Уиткоффом и Кушнером

РИА Новости/Михаил Метцель Президент России Владимир Путин 5 сентября в ходе встречи в Кремле охарактеризовал ситуацию, которую ему предстоит обсудить со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, как непростую.