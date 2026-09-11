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"Пусть здесь всё горит и бомбы падают, зато я уцелел". Юлия Меньшова осудила мужчин сбежавших от мобилизации

"Пусть здесь всё горит и бомбы падают, зато я уцелел". Юлия Меньшова осудила мужчин сбежавших от мобилизации

Юлия Меньшова осудила мужчин, которые уехали из России, чтобы избежать мобилизации. Своё мнение 57-летняя телеведущая и дочь режиссёра Владимира Меньшова озвучила в "Подкасте о важном" на YouTube.

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