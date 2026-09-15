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Рязанские новости

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В Рязанской области продают комплекс Баташовых за 14,7 млн рублей

В Рязанской области продают комплекс Баташовых за 14,7 млн рублей

В Рязанской области на торги выставили промышленно-усадебный комплекс Баташовых XVIII-XIX веков в посёлке Гусь-Железный Касимовского округа.

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