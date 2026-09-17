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Газета.ру

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"МегаФон" стал одним из лидеров рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров"

"МегаФон" стал одним из лидеров рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров"

Сразу 14 топ-менеджеров «МегаФона» и его дочерних компаний вошли в ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», а семеро стали победителями в категориях бизнеса, сообщает пресс-служба оператора.

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