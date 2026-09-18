В ЦФО зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы и кадровый голод

Экономика России до 2032 года потребует дополнительно 12,2 млн рабочих рук, из которых 11,7 млн уйдут на замещение пенсионеров, а на реальный рост останется всего полмиллиона вакансий.
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