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В ЦФО зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы и кадровый голод

В ЦФО зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы и кадровый голод

Экономика России до 2032 года потребует дополнительно 12,2 млн рабочих рук, из которых 11,7 млн уйдут на замещение пенсионеров, а на реальный рост останется всего полмиллиона вакансий.

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